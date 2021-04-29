Kariyer Günleri 6-7 Mayıs'ta online düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kariyer Günleri 6-7 Mayıs'ta online düzenlenecek

Kariyer Günleri 6-7 Mayıs'ta online düzenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi ve birçok kuruluşun ortaklığında "Online Kariyer Günleri" düzenlenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi ve birçok kuruluşun ortaklığında "Online Kariyer Günleri" düzenlenecek. Kariyer Günleri, 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Online Kariyer Günleri etkinliği, akademi ve iş dünyasını bir araya getirerek; öğrencilerin kariyer yolculuklarına katkı sunacak.

MEÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, geçen yıl Mersin Üniversitesi 20. Kariyer Günleri etkinliğini, Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde, etkinlik paydaşları Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği ve UK Danışmanlık ile "Dijital Çağda Kariyer Fırsatları" başlığı ile ilk defa çevrimiçi (online) olarak geniş bir katılımla gerçekleştirdikleri ifade etti. Prof. Dr. İlhan Ege, bu yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilecek Online Kariyer Günleri etkinliğinin ise "Kariyerinde Fark Yarat" mottosu ile 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde 6 oturum 17 davetli konuşmacı ile planlandığını belirtti. Ege, birbirinden önemli konuşmacıların yer alacağı Online Kariyer Günlerine tüm öğrenci ve mezunları davet etti.

Belirli sayıda oturuma katılan öğrencilere "Dijital Katılım Belgesi" verilecek olan etkinliğe MEÜ öğrencilerinin katılabilmesi ve dijital katılım belgesi alabilmesi için Kariyer Merkezinin kariyer@mersin.edu.tr adresine, 'ad-soyad, birim, bölüm, TC kimlik no, mobil telefon ve mail adresi' bilgilerini göndermeleri gerektiği belirtilen açıklamada, Dijital Katılım Belgeleri mail adreslerine gönderileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kariyer Günleri 6-7 Mayıs'ta online düzenlenecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:09:18. #1.15#

title