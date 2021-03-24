'Kariyer Bilgi Uygulaması'yla personel alımı internet ortamına taşındı
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'Kariyer Bilgi Uygulaması'yla personel alımı internet ortamına taşındı

24.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:21
'Kariyer Bilgi Uygulaması'yla personel alımı internet ortamına taşındı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'Kariyer Bilgi Uygulaması' ile personel alımları elektronik ortama taşındı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'Kariyer Bilgi Uygulaması' ile personel alımları elektronik ortama taşındı.

Teknolojik imkanları kullanarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran Van Büyükşehir Belediyesi yeni bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca geliştirilen ve 'kariyer.van.bel.tr' adresinden erişime açılan 'Kariyer Bilgi Uygulaması' vatandaşların belediyeye gelmeden iş başvurusu yapmalarını sağlıyor.

Tamamı Van Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla geliştirilen uygulama sayesinde yakın zamanda gerçekleşen memur alımında büyük bir kolaylık sağlandı. 8 Mart 2021 tarihinden itibaren erişime açılan uygulama sayesinde internet erişimi olan her yerde vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesine gelmeden iş başvurularını hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaları sağlanıyor. Uygulamaya giriş SMS onayı ile güvenli bir şekilde yapılırken, vatandaşlar başvurularıyla ilgili her aşamayı sistem üzerinden takip edebiliyor.

Korona virüsle mücadelede teması en aza indirmeyi de hedefleyen uygulama bundan sonraki personel alımlarında da aktif bir şekilde kullanılacak.

Ayrıca kariyer.van.bel.tr adresinden erişime açılan uygulama, kurum imkanlarıyla geliştirilerek Van Büyükşehir Belediyesinin bütçesine katkı sağlandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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