Kariye Camii düzenlemelerin ardından ibadete açılacak
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Kariye Camii düzenlemelerin ardından ibadete açılacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kariye Camii'nin, yapılacak düzenleme ve çalışmaların tamamlanmasının ardından bir cuma namazıyla ibadete açılacağını söyledi.

28.08.2020 18:36 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:40

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kariye Camii'nin, yapılacak düzenleme ve çalışmaların tamamlanmasının ardından bir cuma namazıyla ibadete açılacağını söyledi.

Danıştay ve Cumhurbaşkanı kararının yayımlanmasının ardından 21 Ağustos'ta Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadethane statüsüne kavuşturulan Kariye Camii'nde ibadet için hazırlıklar başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Kariye Camii'ne gelerek incelemelerde bulundu.

İncelemlerin ardından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kariye Camii'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığına devredildiğini anımsatarak, "Bu kararla süreç başlamış oldu. İçeride yapılacak işlemler var. Bu işlemler bittikten sonra inşallah en kısa zamanda ibadete açılacaktır. Bir cuma namazıyla başlayacağız. Şu an itibarıyla tarih veremiyoruz. İşlemler bittikten sonra inşallah açacağız." şeklinde konuştu.

Düzenlemelere ilişkin de bilgi paylaşan Erbaş, "Ayasofya'da uyguladığımız planların benzerini burada da uygulayacağız. Zor bir işlem yok. Açılıp kapanan sistemlerle fresklere, resimlere hiç dokunmadan zarar vermeden bunu yapmak mümkündür. İnşallah, bunu da uzmanı arkadaşlarımız yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan ise Kariye'nin Hristiyanlar için de önemine işaret ederek yapının dünya kültür mirası içerisinde yer aldığını aktardı.

Kariye Camii'ne ziyaretlerin daha önce olduğu gibi devam edeceğini bildiren Alpaslan, şunları kaydetti:

"Yine biz Ayasofya'da yaptığımız gibi bir ziyaretçi programı hazırlayarak UNESCO tarihi alan kısmına hiçbir zarar vermeden, hocamızın da ifade ettiği gibi gerekli tedbirleri alarak hem ibadete açmış olacağız, hem de dünya miras listesi ve ziyareti devam ettireceğiz. Restorasyonlarımız devam edecek. Ayasofya'da da zaten ilave restorasyonlarımız var Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Zaten bu tür tarihi yapılar, biliyorsunuz anıt eserler, sürekli restorasyon isteyen yapılar. Restorasyon çalışmalarımız sürekli devam edecek. (Yapının üzerindeki iskele ve çatının açılması) Beş ay kadar sonra restorasyon tamamlanınca, mümkün."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ziyaret sonrasında vatandaşlarla ve çocuklarla sohbet etti.

Kariye Camii düzenlemelerin ardından ibadete açılacak

Kaynak: AA

Manşet

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