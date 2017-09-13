Karıştırılan cenazede aileye bir acı daha yaşatıldı



ERZİNCAN - İzmir'de vefat eden 93 yaşındaki Fatma Celayir isimli kadının cenazesi Atatürk Havalimanında başka bir cenaze ile karışmasının ardından Erzincan'a gönderildiği söylenen cenaze sahiplerine ikinci bir acı daha yaşatıldı.

Edinilen bilgiye göre 93 yaşındaki Fatma Celayir isimli kadın 11 Eylül Pazartesi günü İzmir'de vefat etti. Fatma Celayir'in cenazesinin Erzincan'a gönderilmesi gerekirken Atatürk Havalimanında başka bir cenaze ile karıştırılması sonucu Fatma Celayir'in cenazesi Şanlıurfa'ya götürüldü. Şanlıurfa' da cenazeyi teslim alan cenaze sahipleri morgda son bir kez görmek istedikleri cenazenin yüzünü açtıklarında bir kadına ait cenazeyle karşılaştı. Kısa süre sonra cenazelerin Atatürk Havalimanı'nda karıştırıldığı ortaya çıkmasının ardından karışıklığın düzeltilmesi için cenaze sahiplerine Fatma Celayir'in cenazesinin 13 Eylül Çarşamba günü saat 15.00'da havayolu ile Erzincan'a gönderildiği bilgisi verildi. Vefat eden Fatma Celayir'in oğulları Kadir ve Abdullah Celayir cenazeyi teslim almak üzere gittikleri Erzincan Havaalanında, yetkililerden cenazelerinin uçakta olmadığı bilgisini alarak, ikinci bir şok daha yaşadılar.

Vefat eden Fatma Celayir'in oğlu Kadir Celayir isimli kardeş annelerinin cenazesi için yurtdışından misafirlerinin geldiğini öte yandan cenaze işlemlerine başladıklarını belirterek, yaptığı açıklamada; "Annemiz 11 Eylül akşamı İzmir'de vefat etti. Yetkililer cenazemizin Türk Hava Yolları uçağıyla Erzincan'a nakledileceğini söyledi. 13 Eylül Çarşamba günü saat: 15.00'da cenazemizi almamız gerekirken, Erzincan Havaalanına geldik, fakat cenazemizin gelmediğini söylediler. Çok mağdur durumdayız. Cenazemizin karıştırılmasının ardından bize verilen bilgide cenazemizin yanlışlıkla Urfa'ya gittiğini şimdide karayolu ile Erzincan'a nakledildiğini öğrendik." diye konuştu.

Vefat eden Fatma Celayir'in oğlu Abdullah Celayir isimli diğer kardeş ise açıklamasında, "Cenazemiz olduğu için yurtdışından birçok misafir geldi. Bir çok hazırlığımız oldu. Bugün hepsinin iptal olması bizleri mağdur etti." diye konuştu.