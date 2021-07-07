Karıştığı kaza sonrası plakalarını söktüğü aracı bırakıp kaçtı

Antalya'nın Aksu ilçesinde meyana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet sürücüsü aracının ön ve arka plakalarını söküp olay yerinden uzaklaştı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde meyana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet sürücüsü aracının ön ve arka plakalarını söküp olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesi üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 FCR 75 plakalı Yurtiçi Kargoya ait transfer aracı, kaza sonrası sürücüsü söküp götürdüğü için plakası henüz belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki taratan da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Kaza sebebiyle uzun araç kuyruğu oluşurken, kamyonetin yabancı uyruklu olduğu bildirilen sürücüsünün kazadan hemen sonra ön ve arka plakaları söküp olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı