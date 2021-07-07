Karıştığı kaza sonrası plakalarını söktüğü aracı bırakıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karıştığı kaza sonrası plakalarını söktüğü aracı bırakıp kaçtı

Karıştığı kaza sonrası plakalarını söktüğü aracı bırakıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Aksu ilçesinde meyana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet sürücüsü aracının ön ve arka plakalarını söküp olay yerinden uzaklaştı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde meyana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet sürücüsü aracının ön ve arka plakalarını söküp olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksu ilçesi üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi açıklanmayan 07 FCR 75 plakalı Yurtiçi Kargoya ait transfer aracı, kaza sonrası sürücüsü söküp götürdüğü için plakası henüz belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı. Kazada her iki taratan da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Kaza sebebiyle uzun araç kuyruğu oluşurken, kamyonetin yabancı uyruklu olduğu bildirilen sürücüsünün kazadan hemen sonra ön ve arka plakaları söküp olay yerinden kaçtığı belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Karıştığı kaza sonrası plakalarını söktüğü aracı bırakıp kaçtı
Karıştığı kaza sonrası plakalarını söktüğü aracı bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İznik'te iki otomobilin çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
İznik'te iki otomobilin çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
Yatakta kanlar içinde uyandı! Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti
Yatakta kanlar içinde uyandı! Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti
Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı
Çekicisinden fırlayan deniz otomobili karayolunu birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mustafa Varank Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Zeki Müren Şeyma Subaşı Selin Şekerci
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Bülent Uygun Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karıştığı kaza sonrası plakalarını söktüğü aracı bırakıp kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 16:43:16. #1.14#

title