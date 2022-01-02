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Karısıyla tartıştı, baba evine gidip kendini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karısıyla tartıştı, baba evine gidip kendini bıçakladı Kocaeli'de karısıyla tartıştıktan sonra ailesinin evine giden şahıs, bir anlık sinirle kendini bıçakladı.

KOCAELİ (İHA) - Karısıyla tartıştı, baba evine gidip kendini bıçakladı

KOCAELİ - Kocaeli'de karısıyla tartıştıktan sonra ailesinin evine giden şahıs, bir anlık sinirle kendini bıçakladı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde karısıyla tartışan B.Ç. isimli şahıs, sinirle bulunduğu alanı terk ederek anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Alkollü olduğu öğrenilen şahsın, ailesi ile bir süre dertleştikten sonra sinirlerine hakim olamayarak kaburgasını bıçakladığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.Ç., ilk müdahalesinin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Karısıyla tartıştı, baba evine gidip kendini bıçakladı

Karısıyla tartıştı, baba evine gidip kendini bıçakladı

Karısıyla tartıştı, baba evine gidip kendini bıçakladı

Karısıyla tartıştı, baba evine gidip kendini bıçakladı

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