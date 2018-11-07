Karısıyla Kardeşini Yatakta Basan Öfkeli Koca, Kurşun Yağdırdı
Rusya'da evde uyurken yan odadan gelen sevişme sesleriyle uyanan öfkeli koca, kardeşi ve karısını ilişkiye girerken yakaladı. Evdeki silahı ele geçiren öfkeli koca, kardeşi ve karısını öldürdü.
Rusya'nın Ufa şehrinde yaşayan Kirkunov, karısı Olga Sukhanova ile kardeşi Evgeny'yi cinsel ilişkiye girerken yakaladı.
Ailecek akşam yemeği yedikten sonra uyuyan Kirkunov, gece yarısı yan odadan sevişme sesleriyle uyandı.
KARISIYLA KARDEŞİNİ İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADI
Oleg Kirkunov, yan odanın kapısını açtığında yatakta ağabeyi ve karısını gördü.
Evdeki otomatik silahı eline geçiren öfkeli koca, hemen odaya koştu.
İlk kardeşiyle yatan karısını vuran öfkeli koca daha sonra kaçmaya çalışan kardeşini hedef aldı ve ev bir anda kan gölüne döndü.
POLİSİ ARAYARAK İTİRAF ETTİ
Rusya'yı çalkalayan olayı, polise Oleg Kirkunov ihbar etti.
Polisler eve girdiğinde cinayet aleti yerde duruyordu.
Rus medyası, cinayeti itiraf eden Oleg Kirkunov'un işsiz olduğunu bildirdi.
Gözaltına alınan koca, çifte cinayetten yargılanacak.
Kirkunov'un vurduğu 65 yaşındaki ağabeyi Evgeny'nin ise Faina isimli bir kadınla evli olduğu, kızları ve torunları olduğu belirtiliyor.
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kadinda iyi cesaret varmis yan odadaCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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İyi yapmış,napacakti kolay gelsin mı diyecek ti!Cevap Yaz 35 3 Yayından Kaldır
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Ikiside giyinik, belki böyle görünüm vermek istedi katil koca.Cevap Yaz 2 10 Yayından KaldırMURAY: demekki sende oglesin boyle konustuguna gore8 3 Yayından Kaldır
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Aldatmanin sonu budur enguzelini yapmisCevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır