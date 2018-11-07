Karısıyla Kardeşini Yatakta Basan Öfkeli Koca, Kurşun Yağdırdı

Rusya'nın Ufa şehrinde yaşayan Kirkunov, karısı Olga Sukhanova ile kardeşi Evgeny'yi cinsel ilişkiye girerken yakaladı.

Ailecek akşam yemeği yedikten sonra uyuyan Kirkunov, gece yarısı yan odadan sevişme sesleriyle uyandı.

KARISIYLA KARDEŞİNİ İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADI

Oleg Kirkunov, yan odanın kapısını açtığında yatakta ağabeyi ve karısını gördü.

Evdeki otomatik silahı eline geçiren öfkeli koca, hemen odaya koştu.

İlk kardeşiyle yatan karısını vuran öfkeli koca daha sonra kaçmaya çalışan kardeşini hedef aldı ve ev bir anda kan gölüne döndü.

POLİSİ ARAYARAK İTİRAF ETTİ

Rusya'yı çalkalayan olayı, polise Oleg Kirkunov ihbar etti.

Polisler eve girdiğinde cinayet aleti yerde duruyordu.

Rus medyası, cinayeti itiraf eden Oleg Kirkunov'un işsiz olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınan koca, çifte cinayetten yargılanacak.

Kirkunov'un vurduğu 65 yaşındaki ağabeyi Evgeny'nin ise Faina isimli bir kadınla evli olduğu, kızları ve torunları olduğu belirtiliyor.