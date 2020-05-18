Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi

Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi Adana'da bir kadın, en küçüğü 6 aylık en büyüğü ise 5 yaşında olan 3 çocuğunu terk edince kocası çaresiz kaldı İnşaat işçisi koca çocuklara bakamayacağını söyleyip polisten yardım istedi Adana'da bir kadın, en küçüğü 6 aylık en büyüğü ise...

Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi
18.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:35

Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi

Adana'da bir kadın, en küçüğü 6 aylık en büyüğü ise 5 yaşında olan 3 çocuğunu terk edince kocası çaresiz kaldı

İnşaat işçisi koca çocuklara bakamayacağını söyleyip polisten yardım istedi

ADANA - Adana'da bir kadın, en küçüğü 6 aylık en büyüğü ise 5 yaşında olan 3 çocuğunu terk edince inşaat işçisi koca çocuklara bakamayacağını söyleyip polisten yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'de 3 yıl önce iç savaştan kaçan Muhammet Naus, eşi İtad Naus ile Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine yerleşti. Muhammet Naus inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Çiftin Mesa (5), Sedat ve 6 aylık Mahmud Naus isimli çocukları oldu. Baba Naus çalışmak için inşaattan eve döndüğünde, eşinin olmadığını çocuklarında ağladığını fark etti. Bunun üzerine komşularına gidip eşini sordu ancak kimse onu görmediğini söyledi. Koca bir süre eşini bekledi ancak gelmedi. En küçüğü 6 aylık olan 3 çocukla baş başa kalan Naus önce ne yapacağını bilemedi. Bir süre çocuklara bakmaya çalıştı ancak yapamadı. Eşi de dönmeyince Cumhuriyet Polis Merkezine giderek eşinin evden kaçtığını 3 çocuğunu da bıraktığını kendisinin de çocuklara bakamadığını söyleyerek yardım istedi. Polis bunun üzerine inceleme başlattı. Çocukların yurda yerleştirilmesi için başvuru yaptı. Çocuklar yurda yerleştirilene kadar evlerine tekrar dönen Naus kendisine uzanacak yardımı beklerken komşuları evi terk edip giden anneye, "Bu adam sürekli çalışıyordu o kadın ise süslenip süslenip geziyordu. Sonunda da evi terk edip gitti. Bu adam 3 çocukla ne yapacak" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
ABD'de sosyal mesafeyi gözeten rahip, ziyaretçilere oyuncak tabanca ile uzaktan kutsal su sıktı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,88'den işlem görüyor
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
NBA efsanesi Michael Jordan'ın ayakkabıları 560 bin dolara satıldı
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ebru Şallı Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Su Milli Kadın Instagram
Şu an buradasınız: Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 19:35:50. #1.15#
title