Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi
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Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi

Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi Adana'da bir kadın, en küçüğü 6 aylık en büyüğü ise 5 yaşında olan 3 çocuğunu terk edince kocası çaresiz kaldı İnşaat işçisi koca çocuklara bakamayacağını söyleyip polisten yardım istedi Adana'da bir kadın, en küçüğü 6 aylık en büyüğü ise...

Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi
18.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:47

Karısının terk ettiği çocuklarıyla polisten yardım istedi

Adana'da bir kadın, en küçüğü 6 aylık en büyüğü ise 5 yaşında olan 3 çocuğunu terk edince kocası çaresiz kaldı

İnşaat işçisi koca çocuklara bakamayacağını söyleyip polisten yardım istedi

ADANA - Adana'da bir kadın, en küçüğü 6 aylık en büyüğü ise 5 yaşında olan 3 çocuğunu terk edince inşaat işçisi koca çocuklara bakamayacağını söyleyip polisten yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'de 3 yıl önce iç savaştan kaçan Muhammet Naus, eşi İtad Naus ile Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine yerleşti. Muhammet Naus inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı. Çiftin Mesa (5), Sedat ve 6 aylık Mahmud Naus isimli çocukları oldu. Baba Naus çalışmak için inşaattan eve döndüğünde, eşinin olmadığını çocuklarında ağladığını fark etti. Bunun üzerine komşularına gidip eşini sordu ancak kimse onu görmediğini söyledi. Koca bir süre eşini bekledi ancak gelmedi. En küçüğü 6 aylık olan 3 çocukla baş başa kalan Naus önce ne yapacağını bilemedi. Bir süre çocuklara bakmaya çalıştı ancak yapamadı. Eşi de dönmeyince Cumhuriyet Polis Merkezine giderek eşinin evden kaçtığını 3 çocuğunu da bıraktığını kendisinin de çocuklara bakamadığını söyleyerek yardım istedi. Polis bunun üzerine inceleme başlattı. Çocukların yurda yerleştirilmesi için başvuru yaptı. Çocuklar yurda yerleştirilene kadar evlerine tekrar dönen Naus kendisine uzanacak yardımı beklerken komşuları evi terk edip giden anneye, "Bu adam sürekli çalışıyordu o kadın ise süslenip süslenip geziyordu. Sonunda da evi terk edip gitti. Bu adam 3 çocukla ne yapacak" dedi.

Kaynak: İHA

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