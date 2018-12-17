Karısının Patronuna "Eşimle İlişkin Var mı?" Diye Soran Kocayı Mahkeme Affetmedi
Kayseri'de eşinin iş yerini arayıp patronuna karısıyla ilişkisi olup olmadığını sorarak çalışma hayatında küçük düşüren koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı.
Kayseri'de yaşayan A.P. ile karısı H.P. şiddetli geçimsizlik sebebiyle soluğu mahkemede aldılar. Kayseri 1. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında çiftlerin eşit kusurlu olduklarına karar verilerek boşanmalarına hükmedildi.
Kayseri 1. Aile Mahkemesi'nin verdiği kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bozdu. Yargıtay, davacı kadının boşanmayı gerektirir kusurlu bir davranışının kanıtlanmadığına ve kocanın davada tamamen kusurlu olduğuna karar verdi.
PATRONUNU ARAYIP "EŞİMLE İLİŞKİN VAR MI?" DİYE SORMUŞ
Kocanın kusurlu davranışlarının başında, eşini iş hayatında küçük düşüren davranışlar sergilemesi oldu. Evliyken eşinin iş yerini arayarak patronuna, "Eşimle ilişkin var mı?" diye soran koca boşanma davasında tam kusurlu kabul edildi.
"ERKEK TAMAMEN KUSURLUDUR"
İşte Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin gerekçeli kararı: "Toplanan delillerden davacı erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği, kadının işyeri sahibini arayarak kadınla ilişkisinin olup olmadığını sorarak çalışma hayatında küçük düşürdüğü, işinden ayrılmasına sebep olduğu; öncesinde kadının kullandığı, erkeğin adına kayıtlı telefon numarasından gelen mesajlara cevap vererek kadın adına görüşmeler yaptığı, bunu delil olarak mahkemeye sunduğunu mahkemede ikrar etmiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkek tamamen kusurludur. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucunda tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."
HEM BOŞANMA HEM DE TAZMİNAT NEDENİ
Bu kararın ardından eşini iş yerinde küçük düşürücü davranış sergilemek hem boşanma nedeni hem de tazminat nedeni sayılacak.
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Madem esitlikden bahsediyorsunuz. Bosandikdan sonra yillarca neden nafaka aliyorsunuz(Coluk Cokuk demiyorum). Catir catir calisin. Ama yemiyor calismak degilmi. Hem yat magdur numarasina ufak tefek kamuoyu #meetoo zart zurt olsun bitsin. Bu feminist balon bir gün basinizda patlicak, ahanda suraya yaziyorum. . . .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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KADIN HAKLI AMA SİZİN İÇİNİZE BİR ŞÜPHE DÜŞSE SİZ NE YAPARSINIZ. ŞÜPHE İNSANI YER BİTİRİRCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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biz bişeye tutundukmu cılkını çıkarıyoruz kadın kadın hakkı derken iyice abartıldı dokunulmaz ve ne derse haklıdır pozisyonuna getirlerek kötü niyetli kadınların önü açıldı hani erkek hakları. . .Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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sormadan öldürmeli demiş mahkeme kararında bundan bu sonuç çıkıyorCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ört örtte üşümesinCevap Yaz Yayından Kaldır