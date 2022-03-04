Karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı - Haberler

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Karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'nın Sincan ilçesinde karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yanan evde baygın halde bulunan koca hastaneye kaldırıldı.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Melih Gökçek Bulvarı üzerinde bulunan 57. Caddedeki bir binada meydana geldi. İddialara göre eşi ile tartışan kadın evi terk etti. Karısının evi terk etmesine sinirlenen koca evini ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan eve müdahale için girdiklerinde evini yakan kocayı baygın halde buldu. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan koca sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kocanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Gökşen Efe-İHA)

Karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı

Karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı

Karısının kendisini terk etmesine sinirlenen koca evini yaktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İtfaiye, Yangın, Sincan, Ankara, Güncel, Haberler

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