Karısının intikamını almak isteyen Çeçen lider konuştu: Ukrayna için sonuna kadar savaşacağız

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 19. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve halkı Rus işgaline karşı kadın, erkek, genç, yaşlı demeden mücadele veriyor. Öte yandan direnişe katılan yabancı gruplar da son günlerde önem kazanmaya başladı. Bu gruplar arasında en dikkat çekenleri ise Ukrayna'da savaşan Çeçenler. Ülkede, Çeçen Kadirov'un birlikleri Rusya kanadında savaşırken Rusya karşıtı Çeçen birlikleri ise Ukrayna tarafında savaşıyor.

UKRAYNA'DA RUS KARŞITI 2 ÇEÇEN DESTEKÇİSİ GRUP VAR

Şu anda bölgede Dudayev destekçisi ve Kadirov karşıtı iki gönüllü Çeçen taburu var. Sözcü'nün haberine göre, 2014'ten beri Donbas'ta Rus destekli ayrılıkçılara ve Rus güçlerine karşı savaşan bu taburlar Şeyh Mansur ve Dzhokhar Dudayev taburları.

"GERÇEK ÇEÇENLER UKRAYNA'YI SAVUNUYOR"

İşgalin başından bu yana Ukraynalılara destek veren Dzhokhar Dudayev Taburu dün de sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayınladı. Tabur komutanı Adam Osmayev,"Ukraynalılara, bugün gerçek Çeçenlerin Ukrayna'yı savunduğunu söylemek istiyorum. Ukrayna için savaştık ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle zafer bizimle olacak. Zaferi Moskova'da, Çeçenya'da, Kırım'da ve Sivastopol'da kutlayacağız." ifadelerine yer verdi.

EŞİNİN İNTİKAMINI ALMAK İSTİYOR

Donbas'ta sekiz yıllık bir savaş gazisi olan Osmayev'in bu savaşta kişisel nedenleri de olduğu biliniyor. Eşi Amina Okuyeva, 2017'de Kiev'in dışında gerçekleşen bir bombalı saldırıda Rus ordusu tarafından öldürülmüştü.

"HİÇBİR ÇEÇEN RUSYA İÇİN SAVAŞMAZ"

Bir başka kaynak da Kadirov'un güçlerini tanımlaması istendiğinde Al-Monitor'e yaptığı açıklamada, "Onlar hainler. Hiçbir gerçek Çeçen, 300 yıldır bizi katleden bir ülke için savaşamaz. Kadirov'un askerlerinin çoğunluğu dövülüyor, aileleri tehdit ediliyor, bu yüzden hizmet etmek zorundalar. Ama Rusya'ya hizmet etmek hainlik" dedi.