Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş
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Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş

12.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:14

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu skandal olayda evde eşinin iç çamaşırlarını ve elbiselerini giyen adamın, 5 yaşındaki oğlu tarafından yöneltilen "Neden etek giyiyorsun?" sorusuna, "Denemek istedim" yanıtını verdiği ortaya çıktı.

'Evdeki öteki kadın' kocası çıkan ünlü televizyoncu A.B.'nin eşine açtığı boşanma davasında önemli bir gelişme yaşandı. A.B.'nin ablası N.A mahkemede tanıklık yaptı. N.A. yeğeninin oyun oynarken gördüğü kadın iç çamaşırı üzerine, "Erkekler de sütyen takar" dediğini aktardı. Mahkeme ayrıca dosyaya bilirkişi olarak bir psikolog atadı. Bilirkişinin hazırladığı rapor dava dosyasına girdi. Raporda 5 yaşındaki çocuğun babası K.B.'ye "Neden etek giyiyorsun" dediği, babanın ise "Denemek istedim" şeklinde cevapladığı anlatıldı.

GİZLİ KAMERADA İZLEDİ, ŞOKE OLDU

Bu haftanın en dikkat çekici haberleri arasında yer alan ilginç olayda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ünlü televizyonca A.B, eşinin kendisini aldatmasından şüphelenmiş daha sonra evdeki gizli kamerayla kocasını izlemiş, eşinin kendi eşyalarını giydiğini görünce şok yaşamıştı.

Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu 'Neden etek giyiyorsun' diye sormuş

TANIK ABLA HER ŞEYİ ANLATTI

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü televizyoncu A.B. ile kocası K.B arasında görülen boşanma davasında 'tanık' olarak dinlenen A.B'nin ablası N.A, mağdur olan 5 yaşındaki yeğeni ile arasında geçen diyalogları paylaştı.

Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu 'Neden etek giyiyorsun' diye sormuş

"ERKEKLER DE SÜTYEN TAKAR"

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde tanıklık yapan N.A ifadesinde şunları anlattı: "Kendi oğlumla, yeğenim sık sık beraber oyun oynardı. Bir gün oyun oynadıkları sırada kardeşim A.B. çamaşır asıyordu. Yeğenim kardeşimin iç çamaşırını gördü ve almaya çalıştı. 'Erkekler de sütyen takar' dedi. Biz yok öyle bir şey falan dedik. Geçiştirmeye çalıştık ancak yeğenim, 'Ama babam da takıyor' şeklinde cevap verdi. Yeğenim yine anaokulundaki derste bir resim çizmiş. Çizdiği resimde babasını kadın gibi çizdiğini gördüm. Erkeklerde uzun saç olmayacağını söyledim. O da 'Bazen babamda oluyor' şeklinde cevap verdi."

Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu 'Neden etek giyiyorsun' diye sormuş

MAHKEME BİLİRKİŞİ ATADI

Mahkeme ayrıca dosyaya bilirkişi atanmasına karar verdi. Dosyaya atanan bilirkişi Adli Destek Görevlisi Psikolog Y. D.'den, mağdur çocuğun yaşadıklarının çocuk üzerinde etkilerine dair psikolojik bir değerlendirme yapılması istedi. Psikolog Y. D. mahkemeye bir bilirkişi raporu sundu. Raporda, anaokuluna giden çocuğun babasına 'Neden etek giyiyorsun' dediği, babanın ise 'Denemek istedim' şeklinde cevap verdiği ifade edildi. Raporda ayrıca mağdur çocuğun konuyla ilgili detay vermekten kaçındığı, çoğunlukla konuyu değiştirdiğine vurgu yapıldı.

Kaynak: Sabah gazetesi

Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu 'Neden etek giyiyorsun' diye sormuş
Haber Yorumları (7)
CENGİZHAN: İgrençççç
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CORÇ: AH BE ADAM EŞİNE BAHSETSEYDİN YA BU TARZ ZEVKLERİNDEN, ÇOCUĞA NİYE GÖZÜKÜOSUN O HALDE.
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D.PAŞALI: Belli ki kafa iyicene gitmiş
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