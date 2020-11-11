Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş

atak odasına yerleştirdiği gizli kamera sayesinde kocasının kendisine ait iç çamaşırları giydiğini gören kadın, kocasının Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş bulduktan sonra ciddi anlamda değiştiğini belirterek "Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı" dedi.

İstanbul'da yaşayan ünlü bir televizyoncu olan A.B., evde iç çamaşırları ve kıyafetlerinin sürekli yer değiştirmesinden ötürü, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi. 5 yaşındaki çocuğunun, "Sen yokken eve bir kadın geliyor" demesiyle şüpheleri artan kadın, kamera kaydını izleyince şok oldu. Peruk takıp, makyaj yapan ve kıyafetlerini giyen kişinin kocası olduğu ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olayın yankıları sürerken televizyoncu A.B, yaşadıklarını İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'yla paylaştı. Mühendis eşi K.B'nin kadın kıyafetleri giyip makyaj yaparak 5 yaşındaki çocuklarıyla bu kılıkla oynaması nedeniyle 'anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması' ve 'nitelikli cinsel taciz' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunan A.B, ifadesinde mağdur olan kişinin 5 yaşındaki çocukları olduğunu vurguladı.

HER ŞEY AMSTERDAM'DA İŞ BULMASI İLE BAŞLADI

2010 yılında K.B ile evlendiklerini söyleyerek ifadesine başlayan A.B, evliliklerinin ilk yıllarında herhangi belirgin bir sorunla karşılaşmadığını belirtti. A.B ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde aktardı: "2017 yılından sonra eşim Hollanda'nın Amsterdam şehrinde iş buldu. Bunun üzerine bir süre bu şehirde yaşadı. Bu dönemden sonra eşimin davranışlarında ciddi değişiklikler meydana geldi.

"ŞİDDET UYGULAMAYA BAŞLADI"

Geç saatlerde eve alkollü gelmeye başladı. Bana ve çocuğumuza karşı ilgisiz bir hal aldı. Bize, kaba davranarak hatta şiddet uygulamaya başladı. Bu gelişmelerle birlikte dolabımdaki bazı kıyafetlerin ve iç çamaşırlarının kullanılmış olduğunu, bazılarının yerinin değişmiş, bazılarının yıkanmış olduğunu fark ettim. Hatta bazılarının üzerinde kuru temizleme etiketleri vardı.

"ÇOCUĞUMUZUN DA UYUDUĞU YATAKTA..."

Oğlum bana bu aşamada, 'Anne bu eve sen yokken bir kadın geliyor' dedi. Bende ilk başta aldatıldığımı düşünerek, evde bulunan bebek kameralarını düzenli olarak izlemeye başladım. İzlediğim görüntülerde, bana ait iç çamaşırların eşim tarafından giyildiğini gördüm. Makyaj malzemeleri ile makyaj yapıyordu. Evde bulunan mini etek, şort gibi kıyafetleri giyip çıkarıyordu. Çocuğumuzun da üstünde uyuduğu yatakta farklı hareketler yaptığını da fark ettim.

KADIN KILIĞINA GİRİP OĞLUYLA OYUN OYNAMIŞ

Eşim, kadın kılığında çocuğumuzla oyunlar oynamış. Çocuğumuza cinsel yönden çarpık bilgilendirme ve anlatımlarda bulunduğunu fark ettim. Erkeklerin de sütyen takabildiği, etek giyebildiği tarzında bilgileri çocuğumuza inandırmış. Oğluma bu bilgileri nereden öğrendiğini sorduğumda 'Babamdan öğrendim' cevabını verdi. Bunu hem bana hem de psikiyatristlere beyan etti. "