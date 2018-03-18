Eşinin Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olduğunu Öğrenen Adam Dehşet Saçtı
ABD'de yaşayan adam, eşinin cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrenince kafasına şişeyle vurarak öldürdü.
ABD'nin Alabama eyaletindeki Calera şehrinde yaşayan William Jeffrey, eşini başına şişeyle vurarak öldürdü. ABD basınında çıkan haberlere göre cinayetle sonuçlanan kavga, adamın Kathleen Dawn West'in cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendikten sonra çıktı.
KAMERALARA SOYUNDUĞUNU ÖĞRENDİ
44 yaşındaki William Jeffrey West, karısının kamerada soyunması karşılığında para aldığını öğrendi. West, çıkan tartışma sonrasında karısı Kathleen Dawn West'in kafasına şişeyle vurarak öldürdü.
GİZLİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI ORTAYA ÇIKTI
42 yaşındaki kadının aynı zamanda cinsel içerikli film yıldızı olduğu da ortaya çıktı. Kathleen Dawn West'in, 52 bin takipçisi olan gizli bir Instagram hesabı olduğu öğrenildi. Kathleen, Twitter hesabından da önceleri normal paylaşımlar yaparken, paylaştığı fotoğrafların ve attığı tweetlerin gittikçe ateşli hale geldiği görüldü.
AVUKATI "HABERİ VARDI" DEDİ
Kathleen'in avukatı, kocasının uzun süredir eşinin yaptıklarından haberdar olduğunu savundu. Jeffrey West kasıtlı cinayet işlemekten yargılanacak.
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Aldığın mal bakire olmayınca sonradan çıkan geçmişine boyun eğeceksin ! Bizim inancımızda bu yok diğer ülkelerde çürük mal almak normal.Zaten malı alan da çürük.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cehennemdede çıplak fotoğraf ve hertürlü poz verirsin zaten, üstelik çırılçıplak, ama orda kağıt para geçmiyor:)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kazma sapı doğrultuyor yaniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Cinsel içerikli film Yıldızı ne laa.Cevap Yaz 4 3 Yayından KaldırSA: :) ismi yaz arat . Öğrenirsin . Yıldızların sadece gökte olmayacağını :)Tüm 6 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır