Karısının boğazını keserek öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi
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Karısının boğazını keserek öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi

Denizli'de geçtiğimiz 27 Ağustos 2019'da boşanmak üzere olduğu eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp boğazını keserek öldüren zanlı, koca 6. defa hakim karşısına çıktı.

Karısının boğazını keserek öldüren zanlının yargılanmasına devam edildi
03.07.2020 15:50 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:54

Denizli'de geçtiğimiz 27 Ağustos 2019'da boşanmak üzere olduğu eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp boğazını keserek öldüren zanlı, koca 6. defa hakim karşısına çıktı.

Olay, 27 Ağustos 2019'da Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Hafize Kurban (23) eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşarken, Uğur Kurban o gün eşi ile konuşma için evlerine gitti. Sokakta Hafize Kurban ile konuşmaya başlayan Uğur Kurban yanında getirdiği bıçakla eşinin boğazını, göğsünü ve karın boşluğunu bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin hemen sonrası Uğur Kurban polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

Katil zanlısının avukatı davanın ertelenmesini talep etti

Hafize Kurban cinayeti davasının ilk duruşması 11 Kasım 2019'da Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 3 Temmuz 2020'de gerçekleşen son duruşmada ise, karar duruşması olması beklenirken bugün 3 Temmuz Cuma saat 14.00'da Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Ancak dava tekrar ertelendi. Katil zanlısı Uğur Kurban'ın avukatı 65 yaş üstü olmasından dolayı ceza evinde katil zanlısı Kurban ile görüşemediğini ileri sürerek davanın ileri tarihe ertelenmesini talep etti. Ertelenme talebinin kabul edilmesi üzerine dava 23 Temmuz 2020 Perşembe gününe ertelendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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