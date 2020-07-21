KARISININ BOĞAZINI FALÇATAYLA KESEN KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KARISININ BOĞAZINI FALÇATAYLA KESEN KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Falçatalı dehşet iddianamede anlatıldıHaber: Özden ATİK / İstanbul, DHAEyüpsultan'da tartıştığı eşinin boğazını falçatayla keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Yılmaz Ecim hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

KARISININ BOĞAZINI FALÇATAYLA KESEN KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
21.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:40

Falçatalı dehşet iddianamede anlatıldı

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Eyüpsultan'da tartıştığı eşinin boğazını falçatayla keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Yılmaz Ecim hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Şüpheli Ecim hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özgür Yılmaz Ecim'in (41), 29 Eylül 2019 tarihinde sabah saatlerinde kendi evlerinde eşi Kadriye Ecim'in (34) boğazını bir maket bıçağı keserek öldürdüğü ve 1 Ekim 2019 günü, saat 23.45 sıralarında yaşı küçük 3 çocuğunu yanına alarak Eyüpsultan Polis Merkezi'ne giderek teslim olduğu anlatıldı. İddianamede, 2 Ekim 2019'da tutuklanan şüpheli Özgür Yılmaz Ecim'in savcılık ifadesine yer verildi. Şüpheli Ecim ifadesinde, 2007 yılında tanıştığı eşinin ilk evliliğinden üç çocuğu olduğunu, bunlardan birinin Ankara'da babasının evinde yaşadığını, diğer iki kızın ise kendileriyle olduğunu, evliliklerinden ise bir oğullarının olduğunu söyledi. Eşinin Ankara'da olan büyük kızı Meral K'yı görmek için gidip döndükten sonra davranışlarında kendisine karşı değişiklik olduğunu, ilgisiz olduğunu ifade eden şüpheli Ecim, eşinin çocuklara da kötü davrandığını öne sürdü. 

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTIOlay günü eşinin Ankara'ya gideceğini söylediği ve hakaret ettiğini söyleyen şüpheli Özgür Yılmaz Ecim, olayı şöyle anlattı:  "Tartışarak çıkmıştık. Kadriye 'Ben Ankara'ya gideceğim görüşmek istemiyorum' gibi sözler söyleyerek çıktı. Arkasından ben televizyonun önünden falçatayı aldım. Holde o aletle Kadriye'nin yüzünü kesip onu ikaz etmek niyetindeydim. Kadriye yatak odasına doğru yönelmiş haldeydi onu tutup kendime doğru döndürdüğüm esnada kesici aleti yüzüne doğru salladım. Ancak yüzüne isabet etmedi, boğazına isabet etti. Akan kanı görünce şok oldum. Kadriye'yi yatak odasına o şekilde ittim. Yatağın üzerine düştü. Üzerini örttüm. Holde yere akmış kanları sildim. Oturma odasındaki çekyatı kaldırdım. Üzerimde bulunan kan lekeli kot pantolonunu çıkardım, tişörtümü de çıkardım. Bu giysileri odada bıraktım temiz bir şeyler giydim. Evin kapılarını kilitlemeden çekip kapattım dışarı çıktım. Ayrıca olay anında benim sağ elimin baş parmağında iki yerinden kesildi. Benim kanım da holde ve oturma odasında yerlere damlamıştı. Holü sildiğim kanlı eşyaları da oturma odasında bıraktım." Şüpheli Ecim, şu anda 16 yaşında olan büyük kızı M.K'ye ve İ.K'ye annesini öldürdüğünü söyleyince "Kurtulduk" diyerek sevindikleri iddiasında da bulundu. Çocuklarıyla karakola teslim olan şüpheli, çocuklarının devlet korumasına alınmasını talep etti. 

TANIK İFADELERİNE YER VERİLDİİddianamede, ölen Kadriye Ecim'in ağabeyi, babası, kızları M.K. ve İ.K.'nin de ifadelerine tanık olarak yer verildi. Kadriye Ecim'in ağabeyi ve babasının, şüpheli Özgür Yılmaz Ecim'in üvey kızı M.K. ile ilişkisi olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını iddia ettiler. İfade veren M.K. ise üvey babasını, öz babası gibi gördüğünü belirterek iddiaların yalan olduğunu söyledi. 

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKİddianamede, şüpheli Özgür Yılmaz Ecim'in "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheli Ecim, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü  Dökümü;--------

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle...
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Magazin
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Ekonomi
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Magazin
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur Ekonomi
Rus medyası: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum
Rusya'da 'Kurt adam' lakaplı seri katilden '83 kadın öldürdüm' itirafı
Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği 'Yok artık' dedirtti
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Fatih Sultan Bülent Turan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Selçuk Yöntem Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Caner Erkin Selçuk İnan
Daha Fazla Ateş Erkek Muğla Ak Parti
Şu an buradasınız: KARISININ BOĞAZINI FALÇATAYLA KESEN KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 16:14:59. #1.14#
title