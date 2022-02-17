Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını aldığı iddia edilen kocaya adli kontrol - Haberler
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Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını aldığı iddia edilen kocaya adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki altını aldığı iddia edilen kocaya adli kontrol

Samsun'da karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki çeyrek altını alıp kaçtığı iddia edilen koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da karısının boğazına bıçak dayayıp boynundaki çeyrek altını alıp kaçtığı iddia edilen koca, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde önceki akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.(40) adlı kadın, kocası M.Ç.'nin (33) boşanma meselesi konuştukları sırada boynuna bıçak dayadığını, boynunda iple bağlı olan çeyrek altının ipini bıçakla kesip altını aldığını, banka hesabındaki parasını almaya çalıştığını ve kendisini tehdit edip darp ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Olaydan sonra kaçan M.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstiklal Mahallesi, Atakum, Samsun, Banka, 3. Sayfa, Haberler

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