Karısını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kendini polise ihbar etti

16.09.2019 12:35

ESENYURT 'ta bir kişi tartıştığı eşi ile kayınvalidesini bıçakladı. Zanlı evinin yanındaki markete giderek marketçiden aldığı telefonla polisi aradı. Kendini ihbar eden zanlı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.Olay dün sabah saat 07.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1452 Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre; Güllü G. ile Abdulkafur G. çifti henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya kendileri ile birlikte kalan Güllü G.'nin annesi Fikriye Ş. de katılınca Abdulkafur G. mutfaktan aldığı bıçakla önce karısı Güllü G.'yi 10 yerinden bıçakladı. Ardından aynı bıçakla kayınvalidesi Fikriye Ş.'yi de yaralayan Abdulkafur G. evden çıktı. Evinin karşısındaki markete giden zanlı orada marketçiden telefonu istedi. Zanlı marketçiden aldığı telefonla 155 polis imdat hattını arayarak karısını ve kayınvalidesini öldürdüğünü, teslim olmak istediğini söyledi.





KADIN YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Abdulkafur G.'nin marketteki konuşmasına şahit olan komşuları evine koştu. Bu arada vücudunun çeşitli yerlerine ve boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Güllü G. yerde yatarken annesi can havliyle pencereyi açarak kanlı ellerini gösterip yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kadın olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Güllü G., Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Fikriye Ş.'nin de tedavisi sürüyor.





ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olup suçunu itiraf eden Abdulkafur G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





KANLI ELLERİYLE DUVARA VURARAK YARDIM İSTEDİ

Olay yaşandığı anda markette bulunan ve yaşananlara şahit olan bir vatandaş o anları, "Ben sabah alışveriş yapmak için markete gitmiştim. O anda bir ağabey geldi bakkala saat 07.30 civarı sabah. Bakkal arkadaşa 'Telefonu verir misin?' dedi ama elleri kanlıydı. Telefonu aldı 155'i aradı. 'Ben cinayet işledim' dedi, bizim yanımızda. Kadını sekiz yerinden bıçakladığını ve polise acil gelmelerini söyledi. Kendisi de burada yanımızda bekledi. O anda kadını gördük, camdan sarktı. Camdan sarkınca eliyle duvara vurdu 'Kurtarın beni' dedi. Ama eli kanlar içindeydi" şeklinde anlattı.

Kaynak: DHA

- İstanbul