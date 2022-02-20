Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı - Haberler
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Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle vurup, kayınvalidesini tüfeğin dipçiğiyle yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle vurup, kayınvalidesini tüfeğin dipçiğiyle yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Şubat Cuma günü Hacıoğlu Mahallesi Yaşar Güler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, A.P. ile eşi B.P. arasında tartışma yaşanmış, olay esnasında tüfekle eşi B.P.'yi vuran A.P., kayınvalidesi S.T.'yi ise tüfeğin dipçiğiyle yaralamıştı. Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen A.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı

Karısını tüfekle vurup, kayınvalidesini dipçikle yaralayan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sakarya, Cuma, 3. Sayfa, Haberler

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