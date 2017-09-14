Karısını Tekmeleyen Kocanın Akli Dengesi İncelenecek

Eskişehir'de ayrı yaşadığı eşinin başını duvara vurduktan sonra üzerine çıkıp tekmeleyen kocanın akli dengesinin yerinde olup olmadığı incelenecek.



18 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olayda, küçük kızı ile birlikte yaşayan Ayhan T., büyük kızı Elif Gizemnur T., ile birlikte kalan eşi Nesrin Işıklı T. ile görüşmek için Eskişehir'e geldi. Ayhan T. ile görüşmek istemeyen anne ve kızı hemen polise haber verdi. Daha sonra kocasıyla görüşmeyi kabul eden Nesrin Işıklı T., eşi Ayhan T. ve kızı Elif Gizemnur T. ile birlikte bir kafede buluştu. Daha sonra çift arasında sokak ortasında başlayan tartışma sonrasında Ayhan T., ayrı yaşadığı eşinin kafasını bir apartman duvarına vurduktan sonra, yerde defalarca tekmeledi. Kafatası kırılan Nesrin T., 3 ay süren tedavinin ardından taburcu edilmişti. Olay sonrası Ayhan T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Olayla ilgili açılan davada Ayhan T.'nin yargılanmasına Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. "Eşi Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 13 ila 20 yıl arasında hapis cezası istenen Ayhan T. duruşmada tahliyesini istedi. Pişman olduğunu belirten Ayhan T., "Eşim kadar ben de olay nedeniyle mağdurum. Aileme bakabilmek için tahliyemi istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR