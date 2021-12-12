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Karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, tartışma sırasında karısını tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, tartışma sırasında karısını tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 117/1 Sokak'ta bir kişinin silahla yaralandığı bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, bacağından yaralı S.C'yi (29) Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı kadının eşi O.C. (30) olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çift arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktığı, bu sırada O.C'nin tabancayla ateş açarak S.C'yi yaraladığı öne sürüldü.

Karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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