Karısını rehin alarak vuran zanlı adliyede Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski karısını rehin alıp silahla vurarak yaralayan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski karısını rehin alıp silahla vurarak yaralayan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye çıkarılışı sırasında gazetecilere "namusumu temizledim" dedi.

Olay dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Şehit Noyan Aydın Sokak üzerinde 5 katlı bir binanın son katında yaşanmıştı. İddiaya göre Ümit A. (43) boşandığı eski eşi Aslıhan D.'nin evine gelerek 3 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki kızı P.S.A.'nın velayetini istedi. Çıkan tartışma sonrası bir süre önce ceza evinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Ümit A. belindeki silahı çıkartarak eski karısını rehin aldı. Polisin ikna çabası sırasında eski koca rehin aldığı eski karısını ayağından vurarak yaraladı. Polisi binaya sokmayan eski koca savcının olay yerine gelmesini isteyerek 7 yaşındaki kızının velayetinin eski eşinden alınarak halasına verilmesini talep etti. Bunun üzerine olay yerinde düzenlenen kızının velayetinin halasına verildiğine dair evrak Ümit A.'ya gösterilerek silahıyla birlikte teslim olması sağlandı. Polis ekipleri eski kocayı binadan çıkartarak gözaltına alırken, yaraladığı eski eşi ise 112 sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan kadının kızları da anneleri evden çıkarıldığı sırada kendisine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ümit A. emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Zanlı gazetecilerin "Pişman mısınız?" şeklindeki sorusuna "Namusumu temizledim" diyerek yanıt verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA