Karısını ölümüne yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' diye paylaşım yaptı
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Karısını ölümüne yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' diye paylaşım yaptı

Mersin'de boşanmak isteyen karısını 11 yerinden tornavida ile yaralayarak kaçan şahıs, karısı hastanede can çekişirken, sosyal medya hesabından ölüm tehditleri savurdu.

Karısını ölümüne yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' diye paylaşım yaptı
29.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:41

Mersin'de boşanmak isteyen karısını 11 yerinden tornavida ile yaralayarak kaçan şahıs, karısı hastanede can çekişirken, sosyal medya hesabından ölüm tehditleri savurdu. Zanlı, sosyal medya hesabından, "Şimdilik elimin altında tornavida vardı, onunla yedin 3-5 tane. Ama seni kurşuna dizeceğim" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Poliste, 'hırsızlık', 'yaralama', 'tehdit', 'cinayete teşebbüs', 'aile içi şiddet' ve 'gasp' suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen Hakan G. (42), boşanmak istediğini söyleyen eşi Emel G.'ye (33) tornavidayla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 11 darbe alan kadın, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Seni kurşuna dizeceğim"

Öte yandan, olay yerinden kaçan Hakan G., sosyal medya hesabından eşini tehdit etmeye devam etti. "Layığını buldun Emel" diye başlayan paylaşımında zanlı, "Dümbüklerin, torbacıların sermayesi yaptın he kendini. 5 senedir almışım seni. Hevesli olduğun bu pis şeylerden seni uzak tutmak için ne mücadeleler verdim. Aslan gibi seni aldım oturturdum nikahını yaptım, çocuğuna da sana da sahip çıktım. Sahilde yılların esnafıydım. Beni rezil, rüsva ettin. Beni sahile giremez ettin. Çöplerden hurda toplayıp rızkını getiriyordum. Yazık senin o şerefli ailene. Keşke anan kadar şerefli haysiyetli olaydın. Peki Hakan bunları senin yanına bırakır mı? Asla. Şimdilik elimin altında tornavida vardı onunla yedin üç beş tane ama ant olsun seni kurşuna dizeceğim Emel" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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