Emekli Astsubay Karısına Kurşun Yağdırdı, Ardından İntihar Etti

Ankara'da emekli astsubay, tartıştığı karısına kurşun yağdırdı, ardından intihar etti. Olay yerine koşarak gelen talihsiz kadının kardeşi, sinir krizi geçirdi. Acılı kadın, tedavi edilmek üzere ambulansa alındı.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2039. Cadde'de ikamet eden emekli astsubay U.G, oğulları İ.G.'nin de evde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle eşi S.G ile tartışmaya başladı.

KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI, İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın alevlenmesiyle gözü dönen U.G, silahını çekerek eşine ateş etmeye başladı. Eşine kurşunlar yağdıran U.G, silahı bu sefer kendine çevirip ateş ederek intihar etti.

EKİPLER, EVE KİMSEYİ SOKMADI

. U.G çiftinin oğullarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayın yaşandığı eve kimsenin girmesine izin vermedi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan S.G'in kardeşi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acılı kadın, tedavi edilmek üzere ambulansa alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.