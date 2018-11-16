Emekli Astsubay Karısına Kurşun Yağdırdı, Ardından İntihar Etti
Ankara'da emekli astsubay, tartıştığı karısına kurşun yağdırdı, ardından intihar etti. Olay yerine koşarak gelen talihsiz kadının kardeşi, sinir krizi geçirdi.
Ankara'da emekli astsubay, tartıştığı karısına kurşun yağdırdı, ardından intihar etti. Olay yerine koşarak gelen talihsiz kadının kardeşi, sinir krizi geçirdi. Acılı kadın, tedavi edilmek üzere ambulansa alındı.
TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Kardelen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2039. Cadde'de ikamet eden emekli astsubay U.G, oğulları İ.G.'nin de evde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle eşi S.G ile tartışmaya başladı.
KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI, İNTİHAR ETTİ
Tartışmanın alevlenmesiyle gözü dönen U.G, silahını çekerek eşine ateş etmeye başladı. Eşine kurşunlar yağdıran U.G, silahı bu sefer kendine çevirip ateş ederek intihar etti.
EKİPLER, EVE KİMSEYİ SOKMADI
. U.G çiftinin oğullarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayın yaşandığı eve kimsenin girmesine izin vermedi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haberi alan S.G'in kardeşi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acılı kadın, tedavi edilmek üzere ambulansa alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
-
öndeki polis ne gülüp duruyor? gulunecek bır sey mı var orada..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
refah seviyemizin yükselmesi ile, yeni yeni arayışlara giren vatandaşlarımızın bir hareketi olarak görünüyor...Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
gerçekten şu dönemde çiftler birbirini çok iyi anlaması ve üzmemesi lazım çok bunalımdayız günümüz şartları çok ağır ALLAH hepimize sabır versin inşallahCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
Ölenlere Allah rahmet eylesin, toplumda kadın eziliyor kadın ,kadın diye yaygara yapılıyor. Kadının ve erkeğin birbirine davranış biçimleri ile ilgili eğitim verilmesi gerekiyor. Erkek psikolojik baskı altına alınıyor kadın tarafindan, yok annen , yok baban , olmadı para konuları .. susuyor susuyor sonra olay şiddet ve cinnetlere dönüşüyor. Kim kendi canına kıymak ister. Bu konu sadece bir cins erkek kabalığı) olmayacak kadar derin bir konu bununla ilgili eğitim sistemi ne birşeyler eklenmesi gerekiyor. Birbirlerine saygının öğrenilmesi getekiyor. Acı bir olay ve böyle olayların devamı gelecek tir.. eşine sinirlenip evi sakinleşmek için terketmenin bir sonraki evresi bu oluyor. İsteCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
Allah tefecilerin belasını versinCevap Yaz 7 Yayından Kaldır