Karısını öldürüp evi ve otomobili ateşe vermişti: "Pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm"

Karısını öldürüp evi ve otomobili ateşe vermişti: "Pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" Cinayetin ardından yangın süsü vermeye çalıştı Kırıkkale'de 1,5 aylık nikahlı karısını bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki şahıs,...

Karısını öldürüp evi ve otomobili ateşe vermişti: "Pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm"

Cinayetin ardından yangın süsü vermeye çalıştı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 1,5 aylık nikahlı karısını bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki şahıs, adliyeye sevk edilirken gazetecilere, "Kadın cinayeti diye yazıyorsanız, bakın pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi.

Kırıkkale'de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 711. Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında kiracı olarak oturan 75 yaşındaki M.D., 1,5 aylık nikahlı karısı Koçer Dönmez'i göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.D.'nin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra emniyete götürüldü.

"Pislik temizlendi diye yazın"

Emniyetteki işlemlerin ardından ifadesi alınan M.D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "Kadın cinayeti diye değil, pislik temizleme diye yazın. Bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY