Karısını Öldüren Şahıs Intihar Girişiminde Bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen M.Ö. koğuşunda kendi boğazını keserek intihar girişiminde bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay Salihli Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Bir suçtan dolayı yattığı açık cezaevinden firar ederek, Kula'daki evinde tartıştığı eşi H.Ö.'yü (33) 5 Temmuz 2017 günü boğazından bıçaklayarak öldüren M.Ö., güvenlik güçleri tarafından yakalanmış ve hakim karşısına çıkarılmıştı. Bir kez daha hüküm giyerek cezaevine giren M.Ö. bugün kaldığı cezaevinde meyve bıçağıyla kendi boğazını keserek intihar girişiminde bulundu. Diğer hükümlülerin durumu fark etmesi üzerine M.Ö. çağırılan ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir'e sevk edilen M.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



(Hasan Yiğen /İHA)