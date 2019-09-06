Karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi

Karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi

Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

06.09.2019 11:31
Karısını öldüren koca adliyeye sevk edildi

Niğde'de boşanma aşamasındaki karısını tabancayla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.


Boşanma aşamasındaki karısı Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalanan M.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. M.Ç, ifadesinin alınması için Niğde Adliyesine sevk edildi.


Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Çiftin yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alınmıştı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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