Karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Kadının cenazesi defnedildi

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Gazi Mahallesi'nde yaşayan Orcay K. (35) ile eşi Gözde K. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Orcay K, eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Binada yaşayanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Gözde K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Orcay K. ise önce Karacabey Devlet Hastanesine oradan da Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay K'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kadının cenazesi defnedildi

Öte yandan Gözde K'nin cenazesi, Emirsultan Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.