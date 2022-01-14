Karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Kadının cenazesi defnedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Kadının cenazesi defnedildi

AA / Ayhan Fidan - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihara teşebbüs etti.

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Gazi Mahallesi'nde yaşayan Orcay K. (35) ile eşi Gözde K. (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Orcay K, eşini tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Binada yaşayanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Gözde K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Orcay K. ise önce Karacabey Devlet Hastanesine oradan da Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay K'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kadının cenazesi defnedildi

Öte yandan Gözde K'nin cenazesi, Emirsultan Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karacabey 1 No'lu Şehir Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Kadının cenazesi defnedildi

Karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Kadının cenazesi defnedildi

Karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Kadının cenazesi defnedildi

AA / Ayhan Fidan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title