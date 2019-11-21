Karısını öldürdükten sonra parçalayan zanlıdan şok savunma: "Başında ölmesini bekledim"

21.11.2019 22:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:24

Mersin'de ayrılmak üzere olduğu karısını öldürdükten sonra parçalara ayıran şahıs, ilk kez hakim karşısına çıktı. Olayı rahat ve sakin bir şekilde anlatan sanık, "Boğazını kestikten sonra başında ölmesini bekledim" dedi.



Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Ertürkoğlu, SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmaya ayrıca tanıklar, Cemile Ertürkoğlu'nun ailesi, çeşitli baroların kadın hakları merkezi adına avukatlar ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu yargılanan Mustafa Ertürkoğlu, mahkemedeki ifadesinde olayı tasarlayarak yapmadığını iddia ederek, "2008 yılından beri eşim beni aldatıyordu. Bunu 2010 yılında öğrendim. Öldürecek olsam bu tarihte öldürürdüm. Ancak her şeye rağmen ben eşimi affettim ve ilişkimi sürdürdüm. Olay günü ben eve geldim ve eşime mesaj attım. Ona 'bir sürprizim olduğunu söyledim ve işten çıkınca mesaj atmasını' söyledim. Eve geldiğinde ona düğünümüzde çaldığımız dans müziğimizi çaldım. O 'müziği kapat istemiyorum' dedi. Daha sonra sürprizim olduğunu, gözlerini kapatmasını istedim. Gözleri kapalı bir şekilde yatak odasında yatağın başında oturdu. Ben sevdiğimi, hatalarını affettiğini söyledim. O gözlerini açarak beni sevmediğini, başkasını sevdiğini söyledi. Ben sinirlenince ilk maket bıçağını o eline aldı. Daha sonra ben elinden aldım ve boğazını kestim. Sonra başında bekleyip, ölmesini bekledim. Zaten ondan sonra o parçalama olayları oldu. Bunları niye yaptığımı bilmiyorum" şeklinde konuştu.



Müşteki avukatları da sanığın suçu tasarlayarak ve planlı bir şekilde yaptığını belirterek, zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Cemile Ertürkoğlu'nun ağabeyi ile ablası da aynı şekilde şahsın planlı bir şekilde kardeşlerini öldürdüğünü ifade ederek en ağır cezayı almasını istediler. İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 6 Aralık 2019'a erteledi.



Olayın geçmişi



28 Kasım 2018 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu, bankacı eşi Cemile Ertürkoğlu'nun kayıp olduğunu belirterek polise başvurmuş, şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlatmış ve çiftin evinde yapılan aramada kan izlerine rastlanınca Ertükoğlu gözaltına alınmıştı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadını öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarını Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulmuş, Mustafa Ertükoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Öte yandan Mersin Kadın Platformu üyeleri de duruşma öncesi olayı basın açıklaması yaparak protesto etti. - MERSİN

Kaynak: İHA