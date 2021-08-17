Karısını boğarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi

Sancaktepe'de eşi Tuğçe Demiryaran'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Turan Demiryaran'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sancaktepe'de eşi Tuğçe Demiryaran'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Turan Demiryaran'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Turan Demiryaran Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, bir başka baroya geçen avukatı gelmedi.

Müdahiller Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, maktulün ailesi ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü sunan savcı, yapılan yargılama sonucunda sanığın olay tarihinde eşi Tuğçe Demiryaran'ı öldürdüğünün anlaşıldığını ifade ederek, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Bakanlık avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezasında indirim yapılmamasını talep etti.

Maktulün ailesinin avukatları, mütalaaya katıldıklarını, sanığın olay sonrasında kapıyı açmadığını ve polislerin kapıyı kırarak eve girdiklerini belirterek, bu nedenle sanık hakkında "iyi hal" indirimi yapılmamasını, cinayeti tasarlayarak işlediği için bu yönden de cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Turan Demiryaran, eşini tasarlayarak öldürmediğini, olay öncesinde boşanma davası açtıklarını ama sonrasında barışma kararı aldıklarını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Eşimi seviyordum. Barıştıktan sonra aldatıldığımı öğrendim. Yaklaşık 2 ay ablamda kaldım, psikolojim bozuldu. Çocuğumuz için eşimi affettim. Olay günü evde boya yapıyordum. Eşim ve çocuğum için uğraşıyordum. Bir anlık öfke sonucu olan bir şey. Çok üzgünüm, pişmanım. Çocuğum hem annesiz hem babasız kaldı." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında yeni bir avukat atanması için baroya yazı yazılmasına hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Turan Demiryaran'ın (34), eşi Tuğçe Demiryaran'ı (30) Sancaktepe'deki evlerinde 15 Ocak 2020'de saat 23.00 sıralarında öldürdüğü anlatılıyor.

İddianameye yansıyan Adli Tıp Kurumu raporunda, maktul Demiryaran'ın ölüm sebebinin boyun basısı sonucu meydana geldiği bildirilirken, sanık Demiryaran'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Öte yandan yargılama aşamasında Adli Tıp Kurumuna sevk edilen sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar