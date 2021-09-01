Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, "Cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyip ağladı
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Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, "Cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyip ağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyip ağladı Kocası tarafından bıçakla ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti Bursa'da, dün akşam saatlerinde evinde karısını bıçaklayarak öldüren koca, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyerek ağladı.

Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyip ağladı

Kocası tarafından bıçakla ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da, dün akşam saatlerinde evinde karısını bıçaklayarak öldüren koca, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyerek ağladı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesi'nde bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G, daha sonra alt sokağa doğru kaçarak, "Ben karımı öldürdüm" diyerek bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak, 38 yaşındaki Ebru Gürcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati Gürcan ise adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı koca, gazetecilerin, "Neden yaptın" soruna, "Cinler yüzünden" diyerek kendini savundu. Gürcan, pişman olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı.

Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' cinayet işlediğini söyleyip ağladı
Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' cinayet işlediğini söyleyip ağladı
Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' cinayet işlediğini söyleyip ağladı
Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, 'Cinler yüzünden' cinayet işlediğini söyleyip ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

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