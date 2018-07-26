Karısını Bıçakla Yaralayan Şahıs Adliyede

Samsun'da evlerinin mutfağında tartıştığı karısını bıçakla yaralayan şahıs ekiplerce yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nden akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. (34) evlerinin mutfağında tartıştığı eşi Arzu A.'yı (26) sol karın boşluğundan ve sol kolundan bıçakla yaraladı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Arzu A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olaydan sonra evden ayrılan Mustafa A., Mevlana Mahallesi'ndeki Aziz Sancar Parkı'nda otururken yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa A., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN