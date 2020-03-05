Karısına söz verdi, tahliye oldu

05.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:00

Mersin'de geçen yıl eylül ayında evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazına bıçak dayayarak 6 saat rehin aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali A., eşine bir daha şiddet veya herhangi bir şey yapmayacağına dair söz verince, adli kontrol kapsamında tahliye edildi. Eşinin talebi üzerine söz veren Ali A., tutuksuz yargılanacak.



Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 8. duruşmasına tutuklu sanık Ali A., SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmaya ayrıca zanlının eşi Nurcan A. ve taraf avukatları katıldı.



Eşinden söz istedi



Duruşmada söz alan Nurcan A., eşinin artık cezaevinden çıkınca kendilerine zarar verebileceğini düşünmediğini belirterek, "Ben ve çocuklarım bu süreçte çok yorulduk. Şimdi eğer eşim bana bir söz verirse, ben şikayetimden vazgeçeceğim. Dışarı çıktıktan sonra bana ve çocuklarıma şiddet veya başka bir şey yapmayacağına söz veriyorsa, artık şikayetçi olmayacağım. Tabi bırakıp, bırakmamak yine mahkemenin takdiridir" dedi.



Eşine söz verdi tahliye oldu



Sanık Ali A. ise yaptıklarından pişman olduğunu ifade ederek, "Bir anlık öfkeyle bunu gerçekleştirdim. Zaten amacım eşime zarar vermek değildi. Ben korktuğum için eşimi rehin aldım. Pişmanım. Dışarı çıkınca da asla eşime veya çocuklarıma ne bir şiddet ne de başka bir şey yapmayacağıma söz veriyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



Mahkeme hakimi de sanığın adli kontrolle tahliye edilip, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA