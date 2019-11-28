Karısına şiddet uygulayan zanlı adliyeye sevk edildi

28.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:40

Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun gözü önünde karısına şiddet uygulayan zanlı, adli makamlara sevk edildi.



Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde sokak ortasında karısı B.Ç.'ye şiddet uygularken görüntülenen ve gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. E.Ç. güvenlik önlemleri arasında Gaziantep Adliyesine getirildi.



8 yıllık evli oldukları ortaya çıktı



E.Ç. ve karısı B.Ç.'nin olay yeri yakınlarındaki Özgürlük Mahallesi'nde yaşadıkları öğrenilirken, 8 yıllık evli oldukları ortaya çıktı. 3 çocukları bulunan çiftin evde ailevi sebeplerden dolayı tartıştıkları, tartışmanın ardından B.Ç.'nin karısının evden çıkmasına sinirlendiği ve peşinden gittiği ileri sürüldü.



15 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayın ardından B.Ç.'nin İstanbul'da yaşayan ailesinin yanına gittiği ve o tarihten itibaren İstanbul'da kaldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA