Karısına şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun gözü önünde karısına şiddet uygulayan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
28.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:39
Gaziantep'te sokak ortasında çocuğunun gözü önünde karısına şiddet uygulayan koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde sokak ortasında karısı B.Ç.'ye şiddet uygularken görüntülenen E.Ç., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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