Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi Elazığ'da karısına laf attığını iddia ettiği şahsı bıçaklayarak öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

- Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da karısına laf attığını iddia ettiği şahsı bıçaklayarak öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Elazığ merkezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç., karısına laf attığını iddia ettiği Ersin Cirit ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, H.Ç., cebinden çıkardığı bıçağı Cirit'e saplamaya başladı. Cirit, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alırken, H.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybeden Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Cirit'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ç. adliyeye sevk edildi.

Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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