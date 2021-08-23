Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
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Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir kişi, karısına laf attığını iddia ettiği şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Elazığ'da bir kişi, karısına laf attığını iddia ettiği şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Elazığ merkezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ç., karısına laf attığını iddia ettiği Ersin Cirit (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, H.Ç., cebinden çıkardığı bıçağı Cirit'e saplamaya başladı. Cirit, vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alırken, H.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aşırı kan kaybeden Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Cirit'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın emniyetteki ifadesi devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Karısına laf attığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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