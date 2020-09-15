Karısına kurşun yağdıran sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi
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Karısına kurşun yağdıran sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi

Kağıthane'de kendisinden boşanmak isteyen eşini kurşun yağmuruna tutup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Recep İnçke hakkında verilen kararın bozulmasının ardından davanın yeniden görülmesine devam edildi.

Karısına kurşun yağdıran sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi
15.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:02

Kağıthane'de kendisinden boşanmak isteyen eşini kurşun yağmuruna tutup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Recep İnçke hakkında verilen kararın bozulmasının ardından davanın yeniden görülmesine devam edildi. Savcı bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yargıtay 'tasarlama yok' diyerek kararı bozdu

Kağıthane'de 7 Aralık 2016'da Recep İnçke, kendisinden boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke'yi, iddiaya göre silah sesini bastırması için televizyonun sesini sonuna kadar açarak kurşun yağmuruna tutmuştu. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Recep İnçke'nin 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı 'tasarlama yok' diye bozmasının ardından sanık İnçke'nin yargılanmasına yeniden başlanmıştı.

Yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Recep İnçke hastane yatışı yapıldığı için katılmazken, taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

"Seni öldürür 10 yıl yatar çıkarım"

Duruşmada beyanda bulunan maktül Nisa Ece İnçke'nin müşteki kardeşi Hasan Ece, kız kardeşine sanık tarafından sürekli şiddet uygulandığını söyleyerek "Bir kez kız kardeşim sanığa 'Bana sürekli şiddet uyguluyorsun seni boşayacağım' dedi. Sanık bunun üzerine 'Boşayamazsın seni öldürür 10 yıl yatar çıkarım' dedi. Şikayetimiz devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise evlilik birliği içerisinde aldatmanın haksız tahrik oluşturduğunun birçok Yargıtay uygulaması ile sabit olduğunu söyledi. Savcı bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın bir sonraki celse SEGBİS sistemi hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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