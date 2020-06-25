Karısına kurşun yağdıran sanığa haksız tahrik indirimi talep edildi
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Karısına kurşun yağdıran sanığa haksız tahrik indirimi talep edildi

Kağıthane'de kendisinden boşanmak isteyen eşini kurşun yağmuruna tutup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Recep İnçke hakkında verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu.

Karısına kurşun yağdıran sanığa haksız tahrik indirimi talep edildi
25.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:34

Kağıthane'de kendisinden boşanmak isteyen eşini kurşun yağmuruna tutup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Recep İnçke hakkında verilen karar Yargıtay tarafından bozuldu. Bozmanın ardından yeniden görülen ilk duruşmada sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması talep edildi.

Kağıthane'de 7 Aralık 2016'da Recep İnçke, kendisinden boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke'yi, silah sesini bastırması için televizyonun sesini sonuna kadar açarak kurşun yağmuruna tutmuştu. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Recep İnçke'nin 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı 'tasarlama yok' diye bozmasının ardından sanık İnçke yeniden hakim karşısına çıktı.

Mahkeme Yargıtay'ın bozma ilamına uydu

Yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Recep İnçke SEGBİS sistemi ile katıldı. Yargıtay'ın kararını inceleyen mahkeme bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Savcı haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi

Mahkemenin kararının ardından dosyaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı tasarlama halinin yasal şartlarının ispatlanamadığını ifade etti. Savcı maktul kadının sanığa olan sadakat yükümlüğünü ihlal ettiği ya da aksinin ispat edilmediğini ifade ederek "Küçük bir tereddüt halinde dahi şüpheden sanığın yararlanması gerektiği, bu bağlamda sanığın ikrarına bütün olarak itibar edilmesi ve suçu haksız tahrik altında işlediğinin kabul edilmesinin hakkaniyete uygun olacağı değerlendirilmekte" dedi. Mütalaada sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Duruşmanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan davanın avukatları Yargıtay'ın bozma ilamının ve savcının mütalaasının üzücü olduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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