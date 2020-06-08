'Karısına keser sapıyla saldırma' iddiasına gözaltı Samsun'da karısına keser sapı ile saldırarak yaraladığı iddia edilen koca, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da karısına keser sapı ile saldırarak yaraladığı iddia edilen koca, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen B.Ş.'nin (41) eşi S.Ş.'ye (41) keser sapı ile saldırıp yaraladı. B.Ş. Canik içe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.Ş. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren B.Ş. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme B.Ş.'yi yurt dışına çıkış yasağı getirerek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - SAMSUN

Kaynak: İHA