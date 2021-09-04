'Karısına ilk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj atıp intihar etti
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'Karısına ilk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj atıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- 'Karısına ilk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj atıp intihar etti Koyunlarını otlatan çoban cesedi fark edip ekiplere haber verdi Arnavutköy'de Sazlıbosna Gölü kenarında koyunlarını otlatan çoban, su yüzeyinde bir ceset olduğunu görünce polislere bildirdi.

- 'Karısına ilk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj atıp intihar etti

Koyunlarını otlatan çoban cesedi fark edip ekiplere haber verdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de Sazlıbosna Gölü kenarında koyunlarını otlatan çoban, su yüzeyinde bir ceset olduğunu görünce polislere bildirdi. Balık adamların çalışması sonucunda gölden çıkartılan ceset incelemeleri yapılmak üzere adli tıpa gönderilirken, şahsın karısına, 'İlk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj attıktan sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 18.15 sularında Arnavutköy Sazlbosna Gölünde yaşandı. İddiaya göre, koyunlarını otlatmak için göl kenarında çayırlık alanda dolaşan çoban Şevket Çetin göl üzerinde bir karartı olduğunu fark etti. Yakına gidip baktığında su üzerinde cansız bir insan bedeni olduğunu fark eden çetin hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Balık adamların suya girerek kıyıya çıkardığı cansız bedenin Bünyamin K. adında birine ait olduğunu belirledi.

Karısına ilk buluştuğumuz yerdeyim diye mesaj atıp intihar etti

Balık adamlar tarafından çıkarılan Bünyamin K. karısına, "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj gönderdikten sonra kendisini göle atarak intihar ettiği ortaya çıktı. Ekipler şahsın neden intihar ettiğini belirlemek için çalışma başlatırken, Bünyamin K'nın cansız bedeni incelemeleri yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"Siyah poşet sandım, ceset olduğunu anlayınca polisi çağırdım"

Ekiplere haber veren çoban Şevket Çetin, "Ben koyunlarımı otlatıyordum göl kenarında baktığımda siyah poşet olduğunu sandım sonrasında saçlarını fark ettim. Sonra arkadaşımı çağırdım oda görünce birisi olduğu kesinleştirdik hemen ekiplere haber verdik. Polisi ve itfaiyeyi ben aradım neden olduğunu bilmiyorum" Şeklinde konuştu.

'Karısına ilk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj atıp intihar etti
'Karısına ilk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj atıp intihar etti
'Karısına ilk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj atıp intihar etti
'Karısına ilk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj atıp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Pendik'te otomobil içerisinde tabancayla intihar girişimi
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Karısına 'İlk buluştuğumuz yerdeyim' diye mesaj atıp intihar etti
Karısına "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj atıp intihar etti
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