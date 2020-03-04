Karısına baltayla saldıran sanığa 14 yıl 3 ay hapis

04.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:48

Dini nikahlı eşiyle tartıştığı sırada baltayla saldırdığı iddia edilen sanık Halis Bulucu, yargılandığı davada 2 ayrı suçtan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada takdir indirimi uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



Sultangazi'de birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Asiye Akburak'a 3 Haziran 2018'de çocuklarının gözlerinin önünde baltayla saldırdığı ve ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Halis Bulucu'nun 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Halis Bulucu ile tarafların avukatları hazır bulundu.



"6 çocuğu ve bakmakla yükümlü olduğu 2 eşi var"



Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, "Müvekkil 2 yıla yakın süredir tutukludur. Müvekkilimin 6 çocuğu ve bakmakla yükümlü olduğu 2 eşi vardır. Mağdurdur. Öldürme kastı ile hareket etmiş olsaydı baltanın kesici tarafı ile vurması gerekirdi. Öncelikle beraatına karar verilmesini, aksi taktirde kasten yaralama suçundan alt sınırdan ceza verilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı.



"Karakola giderek adalete teslim oldum"



Kararın açıklanmasının öncesinde son sözleri sorulan tutuklu sanık Halis Bulucu, "Bu eylemde eşim yere düşmeden, suç aletini yere attım ve eşimin yanına giderek ağladım. Sonra kapıyı açık bıraktım ve karakola giderek adalete teslim oldum. Eğer öldürmek gibi bir niyetim olsaydı yere düştüğünde yapardım ama niyetim yoktu. Aniden gelişen tartışma sonrası bir öfke anında kendimi kaybetmiş şekilde yaptığım bir eylemdir. Pişmanım, mağdurum" şeklinde konuştu.



Mahkeme heyeti, sanık Bulucu'yu 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl ve 'Hakaret' suçundan 3 ay olmak üzere toplamda 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezada takdir indirimi uygulamayan heyet, Bulucu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Halis Bulucu'nun, 15 yıllık dini nikahlı eşi Asiye Akburak'ın kendisini aldattığı gerekçesiyle balta ile kafasına vurduğu, hakaret ettiği ve sonrasında öldüğünü zannettiği için Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğuna dair ifadeler yer almıştı.



İddianamede sanık Bulucu'nun, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 9 yıl 3 ay ile 17 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA