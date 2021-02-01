Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Moskova yolcusu
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Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Moskova yolcusu

01.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:42
Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Moskova yolcusu

Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenecek Karışık Çiftler Curling Turnuvası'na katılacak.

Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenecek Karışık Çiftler Curling Turnuvası'na katılacak.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Öznur Polat, Dilşat Yıldız, Muhammed Faruk Kavaz ve Uğurcan Karagöz'den oluşan milli takım, 3-8 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyona katılmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

Moskova'ya yarın hareket edecek milli curlingcilere antrenörleri Daniel Charette ve Bilal Ömer Çakır eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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