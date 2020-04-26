Karısı ve baldızını bıçakladı, kanlı eşofmanıyla polise teslim oldu Karısı ve baldızını bıçakladı, kanlı eşofmanıyla polise teslim oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefon yüzünden tartıştığı karısını ile onları ayırmaya çalışan baldızını bıçakla yaralayan öfkeli koca, kanlı eşofmanıyla polise teslim oldu.

Karısı ve baldızını bıçakladı, kanlı eşofmanıyla polise teslim oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefon yüzünden tartıştığı karısını ile onları ayırmaya çalışan baldızını bıçakla yaralayan öfkeli koca, kanlı eşofmanıyla polise teslim oldu.

Olay Manavgat ilçesine bağlı Hisar Mahallesi 4514 sokak üzerindeki bir apartmanda gerçekleşti. İddiaya göre, sokağa çıkma kasıtlaması sebebiyle evde kalan Celal Y. ile karısı Zekiye Y. arasında telefon yüzünden artışma çıktı.Karısının mutfakta telefonla görüştüğünü gören Celal Y. karısından telefonu istedi. Eşinin sinirlenip telefonu yere atması üzerine iyice öfkelenen Celal Y. tezgahtaki bıçağı alıp Zekiye G.'ye saldırdı. Olayı gören ve ikiliyi ayırmaya çalışan baldızı Hatice Ö.' de olayda bıçakla yaralandı. Olay sonrası apartmanın kapısına çıkan Celal Y. iddiaya göre, "Çocuklarım ne olacak?" diyerek bağırmaya başladı.

Komşuların olayı duyması üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Celal Y., emniyet güçlerine teslim olurken, yaralı eşi ve baldızı ise gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Zekiye Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, başında bıçak parçası kaldığı belirlenen baldız Hatice Ö.'nün ise ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Asayiş ekiplerince hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Celal Y.' in ayağında ayakkabısının olmadığı ve alt eşofmanının kanlı olduğu görüldü.

Kaynak: İHA