26.08.2019 15:54

Karısı tarafından öldürülen Kadir Ören'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Kadir Ören'nin kardeşi Mustafa Ören: " Ağabeyim evlendikten iki üç ay sonra çok pişman oldu"

"Bugün veya yarın ayrılık dilekçesini mahkemeye verecekti"

İSTANBUL - Güngören de karısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadir Ören'inin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan kardeşi tarafından alındı. Evlendikten üç ay sonra kardeşinin pişman olduğunu söyleyen Mustafa Ören," Evlendiği günden itibaren karısı değişti. Ağabeyim ayrılmak istiyordu. Evlendikten iki üç ay sonra çok pişman olduğunu dile getirdi bize. Bugün veya yarın ayrılık dilekçesini mahkemeye verecekti" dedi.

Güngören'de eşi Hülya Ören tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadir Ören'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada otopsi işlemleri yapıldığı sırada dışarıda basın mensuplarına açılama yapan Ören'in kardeşi Mustafa Ören, ağabeyinin evlendiği günden beri sorun yaşadığını belirterek,"Evlenene kadar üç yıl bir birliktelikleri oldu o zaman bir sorunları yoktu. Evlendiği günden itibaren karısı değişti. Ağabeyim ayrılmak istiyordu. Evlendikten iki üç ay sonra çok pişman olduğunu dile getirdi bize arkadaşlarına ve çevresine. Tam bir yıl oldu bugün veya yarın ayrılık dilekçesini mahkemeye verecekti. Kendisi de bize dile getirmişti bunu" diye konuştu.



"Durduk yere tartışma çıkarıyordu"

Mustafa Ören, " Biz Edirne'deydik. Bayramda. İstanbul'a geldi. Eve gitmek istemedi tartışmamak için bende ben de kalmasını istedim ama kabul etmedi bende yeni evli olduğum için. Bir buçuk haftadır dükkanda kalıyor. Cumartesi günü de nasıl kandırdıysa eve çağırmış arkadaşı Hasan Taşlının yanındaydı o zaman beraberlermiş. Ağabeyim son kez gitmek istedi derdi nedir öğrenmek istedi belki pişman olmuştur diye düşündü. Gitme dediğimiz halde gitti. Çok kışkırtıyordu ağabeyimi ben bunu gözümle gördüm durduk yere tartışma çıkarıyordu. Ben bir haftaya evden eşyalarımı toplayıp evden çıkacağım dedi kendi hayatını yaşarsın dedi ben bunu kendim duydum. Ama gitmedi kendisi ağabeyimi çağırdı bende tesadüfen internetten öğrendim" dedi.

Kadir Ören'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kardeşi tarafından teslim alındı.

Kaynak: İHA