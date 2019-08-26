Karısı tarafından öldürülen Kadir Ören'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

26.08.2019 14:35

Güngören'de karısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadir Ören'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan kardeşi tarafından alındı. Evlendikten iki üç ay sonra kardeşinin pişman olduğunu söyleyen Mustafa Ören, "Evlendiği günden itibaren karısı değişti. Ağabeyim ayrılmak istiyordu. Evlendikten iki üç ay sonra çok pişman olduğunu dile getirdi bize. Bugün veya yarın ayrılık dilekçesini mahkemeye verecekti" dedi.



Güngören'de eşi Hülya Ören tarafından bıçaklanarak öldürülen Kadir Ören'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada otopsi işlemleri yapıldığı sırada dışarıda basın mensuplarına açıklama yapan Ören'in kardeşi Mustafa Ören, ağabeyinin evlendiği günden beri sorun yaşadığını belirterek, "Evlenene kadar üç yıl bir birliktelikleri oldu o zaman bir sorunları yoktu. Evlendiği günden itibaren karısı değişti. Ağabeyim ayrılmak istiyordu. Evlendikten iki üç ay sonra çok pişman olduğunu dile getirdi bize arkadaşlarına ve çevresine. Tam bir yıl oldu bugün veya yarın ayrılık dilekçesini mahkemeye verecekti. Kendisi de bize dile getirmişti bunu" diye konuştu.



"Durduk yere tartışma çıkarıyordu"



Mustafa Ören, "Biz Edirne'deydik bayramda. İstanbul'a geldi. Tartışmamak için eve gitmek istemedi, bende kalmasını istedim ama yeni evli olduğum için kabul etmedi. Bir buçuk haftadır dükkanda kalıyor. Cumartesi günü de nasıl kandırdıysa eve çağırmış arkadaşı Hasan Taşlı'nın yanındaydı o zaman beraberlermiş. Ağabeyim son kez gitmek istedi, derdi nedir öğrenmek istedi, belki pişman olmuştur diye düşündü. Gitme dediğimiz halde gitti. Çok kışkırtıyordu ağabeyimi, ben bunu gözümle gördüm, durduk yere tartışma çıkarıyordu. Ben bir haftaya eşyalarımı toplayıp evden çıkacağım dedi, kendi hayatını yaşarsın dedi ben bunu kendim duydum. Ama gitmedi kendisi ağabeyimi çağırdı ben de tesadüfen internetten öğrendim" dedi.



Kadir Ören'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kardeşi tarafından teslim alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA