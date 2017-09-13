Karışan Cenazeler Memleketlerine Gönderildi

Şanlıurfa yerine Erzincan'a gönderilen Halil Asal'ın cenazesi, Şanlıurfa'ya getirildi. Aile cenazeyi teşhis ederek, teslim aldı.



Aydın Söke'de tedavi gördüğü özel bir hastanede vefat eden 50 yaşındaki Halil Asal'ın cenazesi, kargo uçağında karışınca Erzincan'a gönderilmiş, Şanlıurfa'ya ise bir kadın cenazesi yollanmıştı. Ailenin son anda fark etmesi üzerine ortaya çıkan karışıklık Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından giderildi. Karışan cenazeler, tarifeli uçakla memleketlerine gönderildi.



Şanlıurfalı aile teşhis edip teslim aldı



Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda cenazenin getirileceği uçağı bekleyen Asal ailesi, cenazenin gelmesinin ardından cenazeyi teşhis etti. Tabutu açarak bakan aile cenazeyi teslim aldı.



Cenaze aracına konulan Asal'ın cenazesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi morguna getirildi. Asal'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Yusuf Paşa Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - ŞANLIURFA