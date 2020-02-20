"Karınca" filminin galası Esenler'de yapıldı

20.02.2020 22:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:57

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç'un "Karınca" filmi için Esenler'de gala gecesi düzenlendi.



Sinema salonlarında gösterim fırsatı bulamayan veya salon imkanı az olan filmlere Esenler Belediyesi "Bağımsız Film Galaları" düzenlemeye devam ediyor. Sinemaya ve sinemacıya destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliğin bu ayki konuğu, toplumsal gerçekliğe dikkat çeken konusuyla "Karınca" filmi oldu. Görüntü yönetmenliğini Yerkinbek Ptyraliyev'in yaptığı filmde, iyilik niyeti ile yaptığı yardımın, istenilmeyen kötü sonuçlara yol açacağını öğrenen orta yaşta bir adamın, hatasını telafi etmek için giriştiği ölümüne mücadelenin hikayesi anlatılıyor. Müzikleri Taner Demiralp tarafından hazırlanan filmin senaryosunda, Tunç'la beraber Halit Karaata'nın da imzası bulunuyor.



"Bu hayvanların adının Allah tarafından anılmasında bir hikmet olduğunu düşünüyorum"



Bu filmde Neml Suresi'nden esinlendiğini ifade eden yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç, "Sinema hayatım boyunca ya Kur'an kıssalarından ya da peygamber hadislerinden film yapmakla görevli saydım kendimi. Bu filmimiz de Kur'an-ı Kerim'deki Neml Suresi'ndeki 16-17-18. ayetlerden esinlenerek perdeye aktarmaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim'de 6 sure hayvanların adıyla anılıyor. Allah'ın ayetlerinde milyonlarca, milyarlarca hayvanlar varken ve sadece bu hayvanların adının Allah tarafından anılması, insanlara bir temsil olarak gösterilmesinde bir sır, bir hikmet olduğunu düşünüyorum ve bu ifadeleri sinema içinde büyük bir zenginlik ve kaynak olarak görüyoruz. Neml Suresi adından da belli bir karınca hikayesi. Fillere karşı kendi halkını, kendi milletini korumaya çalışan, ölüm tehlikelerine karşı soydaşlarını uyaran karınca yaratığını temsil ediyor" ifadelerini kulandı.



"Fidan çok tatlı ve çok naif bir karakter"



Oyuncu Hacer Kızılhan, "Karınca çok değerli ve çok tatlı bir hikayesi olan bir film. Benim de ilk göz ağrım. O yüzden benim için yeri her zaman çok ayrı olacak. Bu projeye dahil olmaktan dolayı da çok heyecanlı ve mutluyum. Çok halktan bir hikayeyi anlatıyoruz. Bu proje 5 yıldır ellerindeymiş ama uzun bir süre sonra gün yüzüne çıkıp çekmeye başlıyorlar ve bu rol de bana nasip oluyor. Fidan çok tatlı ve çok naif bir karakter güzel bir yolculuğa çıkıyor, bende onunla beraber bu yolculuğa çıkıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA