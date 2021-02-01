Karınca duası diye bir dua var mıdır? Diyanet fetvaları!
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Karınca duası diye bir dua var mıdır? Diyanet fetvaları!

01.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:24
Karınca duası diye bir dua var mıdır? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Karınca duası diye bir dua var mıdır? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Karınca duası diye bir dua var mıdır?

Dini konularda araştırma yapanlarKarınca duası diye bir dua var mıdır? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaKarınca duası diye bir dua var mıdır? konusunda fetva yayınladı. Peki,Karınca duası diye bir dua var mıdır? İşte, detaylar

KARINCA DUASI DİYE BİR DUA VAR MIDIR?

Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple "karınca duası" denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, esmâ-i hüsna'nın bir bölümü, Allah Teala'ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir. İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamberden (s.a.s.) rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir.

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